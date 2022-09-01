Воровка пояснила, что ей нужны были деньги
46-летняя иркутянка предстала перед судом за кражу холодильника из съёмной квартиры.
Летом 2021 года женщина тайком вынесла из квартиры, которую снимала, холодильник Indesit Ущерб владелец оценил в 9500 рублей.
- В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объёме. Пояснила, что украла холодильник, так как нуждалась в деньгах, - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.
Суд назначил воровке наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Иркутянка украла из съёмной квартиры холодильник
Происшествия, Фото:
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