Иркутянка украла из съёмной квартиры холодильник

Воровка пояснила, что ей нужны были деньги



46-летняя иркутянка предстала перед судом за кражу холодильника из съёмной квартиры.



Летом 2021 года женщина тайком вынесла из квартиры, которую снимала, холодильник Indesit Ущерб владелец оценил в 9500 рублей.



- В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объёме. Пояснила, что украла холодильник, так как нуждалась в деньгах, - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.



Суд назначил воровке наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

