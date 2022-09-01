Вор планировал сдать детали в пункт приёма металла
Улан-удэнские транспортные полицейские предотвратили кражу с предприятия железной дороги.
- Задержан 33-летний безработный местный житель. Мужчина, незаконно проникнув на территорию одного из предприятий ВСЖД, попытался похитить детали железнодорожного назначения общим весом около 350 килограмм стоимостью более 148 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Однако довести кражу до конца не успел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с охраной предприятия.
Вор признался, что детали планировал сдать в пункт приёма металла.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.
В Улан-Удэ с предприятия ВСЖД пытались украсть 350 кг деталей
Происшествия, Фото:
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