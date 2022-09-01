В Улан-Удэ с предприятия ВСЖД пытались украсть 350 кг деталей

Вор планировал сдать детали в пункт приёма металла



Улан-удэнские транспортные полицейские предотвратили кражу с предприятия железной дороги.



- Задержан 33-летний безработный местный житель. Мужчина, незаконно проникнув на территорию одного из предприятий ВСЖД, попытался похитить детали железнодорожного назначения общим весом около 350 килограмм стоимостью более 148 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Однако довести кражу до конца не успел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно с охраной предприятия.



Вор признался, что детали планировал сдать в пункт приёма металла.



Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.



