В Бурятии осудили водителя, по вине которого пострадал ребёнок

Мужчине ужесточили наказание
Жителю Тункинского района Бурятии за ДТП, в котором пострадал ребёнок, сперва назначили условное наказание, а затем всё же ужесточили его.
Тункинский районный суд рассмотрел дело в июле.
- Гражданин, лишённый права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП малолетнему ребёнку причинён тяжкий вред здоровью. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Однако затем государственный обвинитель оспорил приговор в апелляционном порядке.
Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и постановил назначить отбывание лишения свободы в колонии-поселении.
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Происшествия, Фото:
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