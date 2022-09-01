В Бурятии осудили водителя, по вине которого пострадал ребёнок

Мужчине ужесточили наказание



Жителю Тункинского района Бурятии за ДТП, в котором пострадал ребёнок, сперва назначили условное наказание, а затем всё же ужесточили его.



Тункинский районный суд рассмотрел дело в июле.



- Гражданин, лишённый права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП малолетнему ребёнку причинён тяжкий вред здоровью. Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Однако затем государственный обвинитель оспорил приговор в апелляционном порядке.



Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и постановил назначить отбывание лишения свободы в колонии-поселении.

