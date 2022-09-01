Мужчина не являлся на регистрацию, ещё и вновь совершил преступление
В Бурятии суд отправил злостного «уклониста» в колонию.
Житель Курумканского района в сентябре 2021 года был осуждён по статье «Умышленное причинение потерпевшему вреда здоровью средней тяжести». Ему назначено 1 год 6 месяцев ограничения свободы.
- Однако мужчина систематически нарушал установленные ограничения. Без уважительных причин не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, совершил преступление, предусмотренное статьёй «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», за которое осуждён к лишению свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим Баргузинский районный суд по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы заменил на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии злостного уклониста отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 01.09.2022
Мужчине ужесточили наказание
Происшествия, 01.09.2022
Мужчина не являлся на регистрацию, ещё и вновь совершил преступление
Нарушителя запечатлели на видео
Молодой человек убил одного нового знакомого и сильно избил другого
Трагедия произошла на железной дороге
«Обезумев от ужаса, я кричала и просила помощи», - рассказала мама ребёнка
Валерий Семенчук погиб 23 августа
Мужчина долгое время находился в федеральном розыске
В изъятом растительном веществе содержится более 16 килограмм марихуаны
Пожар произошёл ранним утром в многоквартирном доме
Мужчина решил покататься по ночному городу
Клещи в этом году особенно опасны
У него нашли почти килограмм наркотиков
Решение суда местные власти не исполняли три года
Пожар произошёл в деревянном доме