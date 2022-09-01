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В Бурятии злостного уклониста отправили в колонию

В Бурятии злостного уклониста отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина не являлся на регистрацию, ещё и вновь совершил преступление

В Бурятии суд отправил злостного «уклониста» в колонию.

Житель Курумканского района в сентябре 2021 года был осуждён по статье «Умышленное причинение потерпевшему вреда здоровью средней тяжести». Ему назначено 1 год 6 месяцев ограничения свободы.

- Однако мужчина систематически нарушал установленные ограничения. Без уважительных причин не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, совершил преступление, предусмотренное статьёй «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», за которое осуждён к лишению свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с этим Баргузинский районный суд по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы заменил на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Решение суда вступило в законную силу.
колония

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