В Бурятии злостного уклониста отправили в колонию

Мужчина не являлся на регистрацию, ещё и вновь совершил преступление



В Бурятии суд отправил злостного «уклониста» в колонию.



Житель Курумканского района в сентябре 2021 года был осуждён по статье «Умышленное причинение потерпевшему вреда здоровью средней тяжести». Ему назначено 1 год 6 месяцев ограничения свободы.



- Однако мужчина систематически нарушал установленные ограничения. Без уважительных причин не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, совершил преступление, предусмотренное статьёй «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», за которое осуждён к лишению свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим Баргузинский районный суд по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы заменил на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении.



Решение суда вступило в законную силу.

