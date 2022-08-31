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В Братске 67-летний водитель ездил по тротуарам

В Братске 67-летний водитель ездил по тротуарам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Нарушителя запечатлели на видео

Сотрудники ГИБДД Братска нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

Видео появилось в соцсетях. Очевидцы сняли, как водитель автомобиля «Шкода Октавия» прокатился по пешеходному тротуару в районе Центрального рынка.

- В настоящее время водитель установлен и привлечён к административной ответственности. Им оказался 67-летний братчанин. Нарушитель оплатит штраф в размере двух тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Автоинспекторы призывают быть внимательнее и не нарушать правила дорожного движения.
водители ГИБДД

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