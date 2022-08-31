В Братске 67-летний водитель ездил по тротуарам

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нарушителя запечатлели на видео



Сотрудники ГИБДД Братска нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.



Видео появилось в соцсетях. Очевидцы сняли, как водитель автомобиля «Шкода Октавия» прокатился по пешеходному тротуару в районе Центрального рынка.



- В настоящее время водитель установлен и привлечён к административной ответственности. Им оказался 67-летний братчанин. Нарушитель оплатит штраф в размере двух тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Автоинспекторы призывают быть внимательнее и не нарушать правила дорожного движения.

