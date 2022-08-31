Нарушителя запечатлели на видео
Сотрудники ГИБДД Братска нашли и привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.
Видео появилось в соцсетях. Очевидцы сняли, как водитель автомобиля «Шкода Октавия» прокатился по пешеходному тротуару в районе Центрального рынка.
- В настоящее время водитель установлен и привлечён к административной ответственности. Им оказался 67-летний братчанин. Нарушитель оплатит штраф в размере двух тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Автоинспекторы призывают быть внимательнее и не нарушать правила дорожного движения.
В Братске 67-летний водитель ездил по тротуарам
Происшествия, Фото:
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