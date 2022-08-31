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В Иркутской области подростка убило током во время селфи

В Иркутской области подростка убило током во время селфи
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Трагедия произошла на железной дороге

Вечером 30 августа на железнодорожной станции Китой в Иркутской области электрическим током убило 14-летнего подростка. Он взобрался на железнодорожную цистерну поезда для того, чтобы сделать селфи.

Ведётся доследственная проверка.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям несовершеннолетнего нарушителя, а также должностных лиц, ответственных за порядок на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СК РФ.

смерть удар током

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