Шестилетней девочке из Бурятии пробило голову кирпичом во дворе

«Обезумев от ужаса, я кричала и просила помощи», - рассказала мама ребёнка



В Иркутске шестилетней девочке из Бурятии пробило голову кирпичом, брошенным с крыши многоквартирного дома. Шокирующую историю рассказала мама девочки в паблике «Аноним 03».



Семья из Бурятии недавно переехала в Иркутск. 29 августа мама ушла на работу, а её дочери (им по 20 и 6 лет) отправились гулять во двор. В какой-то момент старшая сестра услышала глухой звук, а ручка маленькой девочки в её руке дёрнулась и ослабла. Обернувшись, девушка увидела страшную картину.



- Повернувшись, дочь увидела распростёртое тело малышки, рядом кирпич и моментальная лужа крови вокруг головы. Не буду рассказывать, как я молниеносно оказалась там, услышав ужасающие крики старшей дочери. Как я, обезумев от ужаса, кричала и просила помощи, держа в руках расколотый череп ребёнка. Как моя девочка молча лежала и смотрела на меня своими чёрными глазками из-под собственного скальпа, который, оторвавшись, накрыл половину лица. Это были самые долгие страшные минуты в моей жизни, - с содроганием вспоминает женщина.



Девочку тут же доставили в больницу, где ей успешно провели операцию. О последствиях этой тяжёлой травмы пока сложно сказать. «Главное, она жива и в сознании», - радуется мать.



После женщина решила разобраться, откуда взялся кирпич в панельном доме. Выяснилось, что это не случайность или чья-то оплошность, а дело рук соседских мальчиков.



- Мы сначала думали: упал с крыши. Нет, всё куда страшнее. Два мальчика семи и восьми лет занесли кирпич на восьмой этаж, дождались, когда кто-нибудь выйдет из подъезда и скинули. Их нашли тем же вечером, только нам полиция решила не раскрывать сей тайны. Узнали сегодня от соседей, - рассказала женщина.



По словам уроженки Бурятии, родители мальчиков не интересовались состояние здоровья пострадавшего ребёнка и вообще никак не проявили себя. «Посчитали, что это в порядке вещей, сбрасывать кирпичи с восьмого этажа на людей, охотиться, так сказать», - возмущается мать.



Старшая сестра теперь сильно корит себя, считая, что не доглядела за сестрёнкой. Девушка сама вычислила квартиры, в которых живут мальчики. Одна из матерей дала свой номер телефона, а другая женщина осыпала гостью нецензурными словами и даже оскорбила. «Обозвала мою дочь страшной обезьяной с носом картошкой и вытолкала за дверь, вдогонку обматерив трёхэтажными…» - поделилась мама.



Женщина просит пользователей Сети помолиться за здоровье её дочери и скорейшее выздоровление. В комментариях люди, шокированные историей, поддерживают женщину, желают здоровья её дочерям: «Сил вам и здоровья доченьке. Бог все видит. Будем молиться всей семьёй», «Пусть поскорее малышка выздоровеет! Ужас какой», «Скорейшего выздоровления. Очень надеюсь, что с малышкой всё обойдётся», «Здоровья вашей малышке, сил вашей семье!», «Здоровья вам и вашим девочкам. Дай бог что бы все обошлось, аминь!»



На инцидент отреагировали следователи Следственного комитета из Иркутска. Они проводят проверку по признакам преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ход и результаты проверки взяла на контроль областная прокуратура.



- Прокуратурой также будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

