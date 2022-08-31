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В Иркутске иностранца задержали за сбыт наркотиков

В Иркутске иностранца задержали за сбыт наркотиков
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина долгое время находился в федеральном розыске

В аэропорту Иркутска транспортные полицейские с помощью систем мониторинга установили и задержали 28-летнего иностранного гражданина, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Он долгое время находился в федеральном розыске за незаконный сбыт наркотических средств. Преступление было совершено в городе Черкесске Карачаево-Черкесской республики, после чего мужчина скрылся.

Задержанного передали в орган, объявивший его в розыск, для проведения следственных действий. 
наркотики

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