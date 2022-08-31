Забайкалец вёз 40 кг конопли под видом кормосмеси

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

В изъятом растительном веществе содержится более 16 килограмм марихуаны



В Забайкальском крае сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Красночикойскому району поступила информация о том, что в машине марки «ВАЗ» могут находиться наркотические вещества. В течение нескольких суток проводились оперативно-розыскные мероприятия.



Ночью близ села Красный Чикой автоинспекторы остановили и досмотрели автомобиль «ВАЗ 2106». В багажнике автомобиля были найдены четыре полимерных мешка с надписью «кормосмесь». Однако вместо ожидаемой смеси внутри пакетов были обнаружены верхушечные части конопли общим весом около 40 килограмм. Сотрудники изъяли растительное вещество и передали его на экспертизу.



Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является марихуаной, а вес высушенного вещества составил более 16 килограмм.



Дикую коноплю житель села Аца, будучи пассажиром «ВАЗа», перевозил к себе домой для личного потребления.



- По данному факту следственными органами принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности к незаконному обороту наркотических средств водителя. За незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере, законодательством предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.







