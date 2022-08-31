В Улан-Удэ простились с погибшим 26-летним военным

Валерий Семенчук погиб 23 августа



Сегодня, 31 августа, в Улан-Удэ в последний путь проводили ефрейтора Семенчук Валерия Вакобовича. Он погиб в ходе спецоперации на Украине 23 августа.



Валерий Вакобович родился 27 февраля 1996 года в селе Шимки Тункинского района Бурятии. Окончил Саянскую среднюю образовательную школу. Активно занимался вольной борьбой, неоднократно занимал призовые места в районных и республиканских соревнованиях. После окончания школы поступил в республиканскую школу олимпийского резерва.



Валерий был с детства целеустремлённым, добрым и отзывчивым, сообщает «Тунка-инфо».



- Выражаем глубокое соболезнование супруге, родителям, также родным и близким. Светлая память о Валере будет жить в наших сердцах вечно! – обратился глава Тункинского района Чингис Маншеев.



Церемония прощания состоялась на лукодроме в Улан-Удэ.





