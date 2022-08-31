В Улан-Удэ прохожие разбудили спящих жильцов горящего дома

Пожар произошёл ранним утром в многоквартирном доме



В Улан-Удэ во время пожара случайные очевидцы помогли спастись жильцам дома.



Пожар произошёл в воскресенье, 28 августа, в шестиэтажном доме на улице Ринчино. Ранним утром дым, валящий из окон, увидели проходившие мимо трое молодых людей. Они кинулись будить жителей дома.



Один из жильцов поблагодарил неравнодушных парней через паблик «Аноним 03».



- Молодые люди шли мимо и увидели дым с окна. Незамедлительно они побежали к дому и начали весь дом будить и оповещать о пожаре. После приезда пожарных ребята просто разошлись по своим делам. Спасибо вам, что не прошли мимо, – написал он от лица всех жильцов.



В пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже. Когда пожарные приехали, помещения заволокло дымом. Одного человека вывели через завесу дыма, надев на него индивидуальное спасательное устройство. А чуть ранее благодаря тем самым молодым людям с улицы самостоятельно смогли эвакуироваться 12 человек.



На ликвидацию огня пожарным потребовались считанные минуты.



- Пожарные приехали быстро, чётко и оперативно сработали. Пожарные у нас очень крутые! – отметил, в свою очередь, житель дома.



В квартире выгорела кухня на площади 12 квадратных метров, а также прихожая на площади 8 квадратных метров.



На месте возгорания работали восемь единиц техники и 23 пожарных.

