Пьяный читинец попал в ДТП на угнанной «Тойоте»

Мужчина решил покататься по ночному городу



49-летний читинец ответит в суде за угон.



Преступление произошло в мае. Ночью, проходя мимо жилого дома на улице Юности в Чите, мужчина заметил припаркованный автомобиль Toyota Caldina. Двери машины оказались незапертыми, а замке зажигания были ключи. Тогда-то мужчина решил воспользоваться ситуацией и покататься на чужой иномарке.



Угонщик был в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц города он попал в ДТП, повредив машину. Ущерб превысил 290 тысяч рублей.



В ходе расследования уголовного дела владельца иномарки установили, и сотрудники полиции вернули авто.



- Угонщику грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, ему предстоит возместить причинённый вред, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

