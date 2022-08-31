Мужчина решил покататься по ночному городу
49-летний читинец ответит в суде за угон.
Преступление произошло в мае. Ночью, проходя мимо жилого дома на улице Юности в Чите, мужчина заметил припаркованный автомобиль Toyota Caldina. Двери машины оказались незапертыми, а замке зажигания были ключи. Тогда-то мужчина решил воспользоваться ситуацией и покататься на чужой иномарке.
Угонщик был в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц города он попал в ДТП, повредив машину. Ущерб превысил 290 тысяч рублей.
В ходе расследования уголовного дела владельца иномарки установили, и сотрудники полиции вернули авто.
- Угонщику грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, ему предстоит возместить причинённый вред, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Пьяный читинец попал в ДТП на угнанной «Тойоте»
Происшествия, Фото:
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