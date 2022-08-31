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100 жителей Бурятии подхватили клещевые инфекции

100 жителей Бурятии подхватили клещевые инфекции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи в этом году особенно опасны

В Бурятии, по данным на 30 августа, этим летом за медицинской помощью обратился 4231 человек, укушенный клещами. В том числе клещи покусали 1152 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.

- Показатель обращаемости составил 441,8 на 100 тысяч населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Только за прошедшую неделю к медикам за помощью обратилось 66 человек.

Зарегистрировано уже 100 случаев инфекций, передающихся клещами: 44 – клещевого вирусного энцефалита, 44 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.

Клещевые инфекции – очень серьёзные заболевания. Особенно опасен клещевой энцефалит – он может вызвать инвалидность или привести к летальному исходу. При тяжёлой форме развиваются парезы (снижение силы мышц) и параличи.

Как сообщал «Байкал-Daily», активность клещей в этом году выросла в два раза. Значительно хуже, чем в прошлые годы, ситуация как раз с клещевыми инфекциями.

- По результатам исследований эпидемиологов отмечается повышенная активность клещей. По сравнению с прошлым годом их численность увеличилась в два раза. Кроме этого, отмечается пятикратный рост инфицированных клещей. Если раньше только 2 % клещей могли вызвать клещевой энцефалит, то в этом году – 10 %, - сообщала ранее заместитель главврача инфекционной больницы по лечебной работе Елена Сильченко.

- По последним данным мы наблюдаем увеличение клещевого боррелиоза, Это бактериальная инфекция. Хочу констатировать факт, что впервые за многие годы мы увидели острую форму нейроборрелиоза. Это тяжёлая форма боррелиоза с поражением центральной нервной системы. В этом случае прогноз у пациента очень сомнительный и сложный, - отмечала главврач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.

В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение филиала республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.

Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:

- Центр гигиены и эпидемиологии, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).


клещи

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