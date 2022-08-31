В Ангарске будут судить закладчика «синтетики»

У него нашли почти килограмм наркотиков



31-летний закладчик из Ангарска предстанет перед судом.



Наняли мужчину «на работу» в июне 2021 года через интернет, связь поддерживалась в мессенджере Telegram. Кстати, кто именно организовывал сбыт наркотиков, так и не установлено.



- Ангарчанин, согласно отведённой ему роли, получил крупную партию наркотиков, расфасовал её, оставив менее двух граммов для личного потребления. После чего распределил по тайникам в Иркутске и Ангарске, сообщив своим кураторам их координаты для последующей реализации покупателям интернет-магазина, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



Уже октябре 2021 года мужчину поймали сотрудники полиции. В ходе обыска из тайников изъято около 1 кг наркотиков синтетической группы.



Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: в незаконном сбыте и незаконном хранении наркотических средств. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

