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В Бурятии снесли очистные, ставшие причиной авиакатастрофы

В Бурятии снесли очистные, ставшие причиной авиакатастрофы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Решение суда местные власти не исполняли три года

В посёлке Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе Бурятии снесли очистные сооружения и сети наружной канализации, которые стали причиной авиакатастрофы с двумя погибшими. Трагедия произошла ещё в 2019 году, но очистные снесли только недавно.

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакатастрофа произошла в посёлке Нижнеангарск 28 июня 2019 года. Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» прилетел из Улан-Удэ. При снижении у него отказал один из двигателей, и при посадке он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся.


Всего на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. В результате ЧП погибли два человека - командир воздушного судна и бортмеханик. Позже указом президента России погибшие были награждены орденами Мужества посмертно

Ещё в ноябре 2019 года суд обязал администрацию Северо-Байкальского района снести те самые очистные сооружения и сети наружной канализации. Как выяснилось, они были возведены незаконно. Соответствующий иск в интересах неопределённого круга лиц подал Байкальский транспортный прокурор.

- Однако на протяжении трёх лет администрация района решение суда не исполняла, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Опасный объект был демонтирован только в августе этого года. Сейчас очистные сооружения и сети наружной канализации, представлявшие угрозу безопасности для самолётов, наконец-то снесены.
авиакатастрофа транспортная прокуратура

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