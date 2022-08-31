В Бурятии снесли очистные, ставшие причиной авиакатастрофы

В посёлке Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе Бурятии снесли очистные сооружения и сети наружной канализации, которые стали причиной авиакатастрофы с двумя погибшими. Трагедия произошла ещё в 2019 году, но очистные снесли только недавно.
Как сообщал «Байкал-Daily», авиакатастрофа произошла в посёлке Нижнеангарск 28 июня 2019 года. Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» прилетел из Улан-Удэ. При снижении у него отказал один из двигателей, и при посадке он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся.
Всего на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. В результате ЧП погибли два человека - командир воздушного судна и бортмеханик. Позже указом президента России погибшие были награждены орденами Мужества посмертно.
Ещё в ноябре 2019 года суд обязал администрацию Северо-Байкальского района снести те самые очистные сооружения и сети наружной канализации. Как выяснилось, они были возведены незаконно. Соответствующий иск в интересах неопределённого круга лиц подал Байкальский транспортный прокурор.
- Однако на протяжении трёх лет администрация района решение суда не исполняла, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Опасный объект был демонтирован только в августе этого года. Сейчас очистные сооружения и сети наружной канализации, представлявшие угрозу безопасности для самолётов, наконец-то снесены.