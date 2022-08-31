В Бурятии из-за окурка загорелась квартира

Пожар произошёл в деревянном доме



Вечером 30 августа житель посёлка Заиграево в Бурятии позвонил пожарным и сообщил о задымлении в соседней квартире.



- На момент прибытия пожарных было обнаружено возгорание в квартире семиквартирного одноэтажного деревянного дома. В спальне горели пол и постельные принадлежности. В результате пожара в квартире выгорел пол на площади 3 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.



