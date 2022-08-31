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В Иркутске девушка распылила перцовый газ в полицейского

В Иркутске девушка распылила перцовый газ в полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка пыталась сбежать от сотрудника полиции

Днём 25 августа оперуполномоченный уголовного розыска, будучи не при исполнении, шёл по улице в Свердловском районе Иркутска. Там он встретил девушку, схожую по приметам со злоумышленницей, находящейся в розыске.

Подойдя к прохожей, полицейский представился и предъявил служебное удостоверение. Однако 28-летняя девушка попыталась скрыться, и первым делом распылила сотрудницу в лицо перцовый газ.

Но сбежать ей не удалось, и в конечном итоге она была доставлена в дежурную часть отдела полиции №9.

- Возбуждено уголовное дело в отношении девушки по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
насилие в отношении представителя власти

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