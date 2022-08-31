Девушка пыталась сбежать от сотрудника полиции
Днём 25 августа оперуполномоченный уголовного розыска, будучи не при исполнении, шёл по улице в Свердловском районе Иркутска. Там он встретил девушку, схожую по приметам со злоумышленницей, находящейся в розыске.
Подойдя к прохожей, полицейский представился и предъявил служебное удостоверение. Однако 28-летняя девушка попыталась скрыться, и первым делом распылила сотрудницу в лицо перцовый газ.
Но сбежать ей не удалось, и в конечном итоге она была доставлена в дежурную часть отдела полиции №9.
- Возбуждено уголовное дело в отношении девушки по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске девушка распылила перцовый газ в полицейского
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка пыталась сбежать от сотрудника полиции
Машина стояла во дворе частного дома
Мужчина частично признал свою вину
Пожар произошёл на Бурводе
Мужчина собрал «травку» в поле
Жителей республики призывают требовать от лжесотрудников удостоверения
Мальчика доставили в детскую больницу
Пассажирка может попасть в «чёрный список» авиакомпаний
За рулём находился 18-летний водитель
Женщина на 30% утратила работоспособность
Молодой человек пытался выкупить место в театре ради свидания
Кражу сняли камеры видеонаблюдения
Купить их она не могла себе позволить
Мужчина увидел на полу телефон с банковской картой и не смог устоять
Здания осмотрели взрывотехники