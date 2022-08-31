Машина стояла во дворе частного дома
В ОМВД России по Чернышевскому району Забайкальского края поступило заявление от работника лесхоза об угоне служебной машины «УАЗ 31514». Автомобиль был угнан ночью в посёлке Букачача, где лесники припарковали его во дворе частного дома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель посёлка. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи и грабёж, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Выяснилось, что пьяный мужчина проходил мимо и заметил, что калитка во двор не заперта. Зайдя туда, он увидел машину. Как оказался, двери были не заперты, а внутри салона был оставлен ключ, чем угонщик и воспользовался. Покатившись, он бросил автомобиль в лесу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»
Забайкалец угнал служебный автомобиль лесхоза
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка пыталась сбежать от сотрудника полиции
Машина стояла во дворе частного дома
Мужчина частично признал свою вину
Пожар произошёл на Бурводе
Мужчина собрал «травку» в поле
Жителей республики призывают требовать от лжесотрудников удостоверения
Мальчика доставили в детскую больницу
Пассажирка может попасть в «чёрный список» авиакомпаний
За рулём находился 18-летний водитель
Женщина на 30% утратила работоспособность
Молодой человек пытался выкупить место в театре ради свидания
Кражу сняли камеры видеонаблюдения
Купить их она не могла себе позволить
Мужчина увидел на полу телефон с банковской картой и не смог устоять
Здания осмотрели взрывотехники