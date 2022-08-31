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Забайкалец угнал служебный автомобиль лесхоза

Забайкалец угнал служебный автомобиль лесхоза
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Машина стояла во дворе частного дома

В ОМВД России по Чернышевскому району Забайкальского края поступило заявление от работника лесхоза об угоне служебной машины «УАЗ 31514». Автомобиль был угнан ночью в посёлке Букачача, где лесники припарковали его во дворе частного дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель посёлка. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи и грабёж, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Выяснилось, что пьяный мужчина проходил мимо и заметил, что калитка во двор не заперта. Зайдя туда, он увидел машину. Как оказался, двери были не заперты, а внутри салона был оставлен ключ, чем угонщик и воспользовался. Покатившись, он бросил автомобиль в лесу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»

угон

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