Забайкалец угнал служебный автомобиль лесхоза

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Машина стояла во дворе частного дома



В ОМВД России по Чернышевскому району Забайкальского края поступило заявление от работника лесхоза об угоне служебной машины «УАЗ 31514». Автомобиль был угнан ночью в посёлке Букачача, где лесники припарковали его во дворе частного дома.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель посёлка. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи и грабёж, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Выяснилось, что пьяный мужчина проходил мимо и заметил, что калитка во двор не заперта. Зайдя туда, он увидел машину. Как оказался, двери были не заперты, а внутри салона был оставлен ключ, чем угонщик и воспользовался. Покатившись, он бросил автомобиль в лесу.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»



