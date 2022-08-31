Читинец до смерти избил сожительницу в подъезде

Мужчина частично признал свою вину



Следователи предъявили 43-летнему жителю Читы обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. По версии следствия, в ночь на 25 августа мужчина до смерти избил 40-летнюю сожительницу, сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.



Пьяный мужчина набросился на сожительницу в подъезде дома по улице Красной Звезды. В ходе ссоры он несколько раз ударил её по голове и телу.



Спустя несколько часов сам нападавший вызвал врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. В лечебном учреждении женщина скончалась.



Обвиняемого задержали следователи СК совместно с полицейскими. На допросе мужчина частично признался в совершении преступления. Сейчас его заключили под стражу.

