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Читинец до смерти избил сожительницу в подъезде

Читинец до смерти избил сожительницу в подъезде
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина частично признал свою вину

Следователи предъявили 43-летнему жителю Читы обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. По версии следствия, в ночь на 25 августа мужчина до смерти избил 40-летнюю сожительницу, сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Пьяный мужчина набросился на сожительницу в подъезде дома по улице Красной Звезды. В ходе ссоры он несколько раз ударил её по голове и телу.

Спустя несколько часов сам нападавший вызвал врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. В лечебном учреждении женщина скончалась.

Обвиняемого задержали следователи СК совместно с полицейскими. На допросе мужчина частично признался в совершении преступления. Сейчас его заключили под стражу. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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