Мужчина частично признал свою вину
Следователи предъявили 43-летнему жителю Читы обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. По версии следствия, в ночь на 25 августа мужчина до смерти избил 40-летнюю сожительницу, сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.
Пьяный мужчина набросился на сожительницу в подъезде дома по улице Красной Звезды. В ходе ссоры он несколько раз ударил её по голове и телу.
Спустя несколько часов сам нападавший вызвал врачей, которые доставили пострадавшую в больницу. В лечебном учреждении женщина скончалась.
Обвиняемого задержали следователи СК совместно с полицейскими. На допросе мужчина частично признался в совершении преступления. Сейчас его заключили под стражу.
Читинец до смерти избил сожительницу в подъезде
Происшествия, Фото:
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