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В Улан-Удэ с утра сгорел автомобиль

В Улан-Удэ с утра сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Пожар произошёл на Бурводе

Сегодня у одного из автомобилистов Улан-Удэ не задалось утро. Его иномарка сгорела практически дотла.

Пожар случился около семи часов утра на улице Кабанская. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



Возгорание тушили пять пожарных, работала одна единица техники, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

- Около пяти минут потребовалось сотрудникам пожарно-спасательной части №73 для ликвидации очага на площади четыре квадратных метра, - сообщили в ведомстве.

В результате пожара выгорели моторный отсек и салон машины. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов автомобиля. 
пожар автомобили

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