В Улан-Удэ с утра сгорел автомобиль









Возгорание тушили пять пожарных, работала одна единица техники, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



- Около пяти минут потребовалось сотрудникам пожарно-спасательной части №73 для ликвидации очага на площади четыре квадратных метра, - сообщили в ведомстве.



В результате пожара выгорели моторный отсек и салон машины. Пострадавших нет.



По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и механизмов автомобиля.



Сегодня у одного из автомобилистов Улан-Удэ не задалось утро. Его иномарка сгорела практически дотла.Пожар случился около семи часов утра на улице Кабанская. Видео с места происшествия опубликовали в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия».