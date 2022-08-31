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Жителя Бурятии за наркотики отправили в колонию

Жителя Бурятии за наркотики отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина собрал «травку» в поле

Ранее судимый 48-летний житель Бичурского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Судом установлено, что в марте мужчина в поле собрал верхушки и листья конопли, тем самым незаконно приобрёл наркотическое средство – каннабис массой 544 г. Часть наркотика он поместил в коробку и хранил у себя дома, а часть в сарае. Спустя несколько дней его поймали сотрудники полиции.

- Бичурский районный суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и путём частичного присоединения наказаний окончательно назначил виновному лишение свободы сроком 3 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

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