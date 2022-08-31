31 августа

30 августа

Популярное

Аферисты обманывают жителей Бурятии, представляясь сотрудниками МЧС

Аферисты обманывают жителей Бурятии, представляясь сотрудниками МЧС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителей региона призывают требовать от лжесотрудников удостоверения

В Бурятии мошенники орудуют под видом сотрудников ГУ МЧС. Так, в Селенгинском районе неизвестные лица предлагают услуги по установке пожарной сигнализации, требуя деньги.

25 августа двое женщин, представившись сотрудниками государственного пожарного надзора продали жительнице Гусиноозерска пожарную сигнализацию, получив взамен восемь тысяч рублей, об этом женщина сообщила в полицию. С подобными обращениями в органы МВД обратились ещё несколько местных жителей.

- Главное управление МЧС России по республике Бурятия сообщает, что все подобные действия незаконны. Сотрудники ведомства не оказывают платных услуг, не предлагают приобрести техническую продукцию. Если, обратившиеся к вам люди, представляются сотрудниками Государственного пожарного надзора и в ходе беседы затрагиваются вопросы товарно-денежных отношений, знайте – с вами разговаривают мошенники, - предупреждают в пресс-службе ведомства.

Жителям региона советуют потребовать у лиц, представляющиеся сотрудниками МЧС России служебное удостоверение, а после, сообщите об этом факте в ближайший отдел полиции.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Аферисты обманывают жителей Бурятии, представляясь сотрудниками МЧС
Аферисты обманывают жителей Бурятии, представляясь сотрудниками МЧС
Происшествия, 31.08.2022
Жителей региона призывают требовать от лжесотрудников удостоверения  
В Улан-Удэ собака покусала 11-летнего ребёнка
В Улан-Удэ собака покусала 11-летнего ребёнка
Происшествия, 30.08.2022
Мальчика доставили в детскую больницу
В Иркутске оштрафовали пассажирку за курение электронной сигареты в самолёте
В Иркутске оштрафовали пассажирку за курение электронной сигареты в самолёте
Происшествия, 30.08.2022
Пассажирка может попасть в «чёрный список» авиакомпаний
В Иркутской области пьяный водитель снёс остановку
В Иркутской области пьяный водитель снёс остановку
Происшествия, 30.08.2022
За рулём находился 18-летний водитель
Девушка с сайта знакомств обманула улан-удэнца на 43 тысячи
Девушка с сайта знакомств обманула улан-удэнца на 43 тысячи
Происшествия, 30.08.2022
Молодой человек пытался выкупить место в театре ради свидания
В Улан-Удэ девушка попалась на краже духов за 13 тысяч
В Улан-Удэ девушка попалась на краже духов за 13 тысяч
Происшествия, 30.08.2022
Купить их она не могла себе позволить
В Бурятии раскрыли кражу телефона и денег у спящего пассажира поезда
В Бурятии раскрыли кражу телефона и денег у спящего пассажира поезда
Происшествия, 30.08.2022
Мужчина увидел на полу телефон с банковской картой и не смог устоять
В Бурятии потерявшаяся бабушка найдена мёртвой
В Бурятии потерявшаяся бабушка найдена мёртвой
Происшествия, 30.08.2022
73-летняя женщина погибла, уйдя за шиповником
В Бурятии фермера убили на сенокосе
В Бурятии фермера убили на сенокосе
Происшествия, 30.08.2022
Убийца бежал за жертвой, чтобы добить

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^