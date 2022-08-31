Аферисты обманывают жителей Бурятии, представляясь сотрудниками МЧС

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жителей региона призывают требовать от лжесотрудников удостоверения



В Бурятии мошенники орудуют под видом сотрудников ГУ МЧС. Так, в Селенгинском районе неизвестные лица предлагают услуги по установке пожарной сигнализации, требуя деньги.



25 августа двое женщин, представившись сотрудниками государственного пожарного надзора продали жительнице Гусиноозерска пожарную сигнализацию, получив взамен восемь тысяч рублей, об этом женщина сообщила в полицию. С подобными обращениями в органы МВД обратились ещё несколько местных жителей.



- Главное управление МЧС России по республике Бурятия сообщает, что все подобные действия незаконны. Сотрудники ведомства не оказывают платных услуг, не предлагают приобрести техническую продукцию. Если, обратившиеся к вам люди, представляются сотрудниками Государственного пожарного надзора и в ходе беседы затрагиваются вопросы товарно-денежных отношений, знайте – с вами разговаривают мошенники, - предупреждают в пресс-службе ведомства.



Жителям региона советуют потребовать у лиц, представляющиеся сотрудниками МЧС России служебное удостоверение, а после, сообщите об этом факте в ближайший отдел полиции.

