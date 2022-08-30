30 августа

29 августа

Популярное

В Улан-Удэ собака покусала 11-летнего ребёнка

В Улан-Удэ собака покусала 11-летнего ребёнка
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Мальчика доставили в детскую больницу

30 августа в Улан-Удэ зафиксировано очередное нападение собаки на ребёнка. Днём в микрорайоне Зверосовхоз, на улице Янтарная крупная собака набросилась на 11-летнего мальчика.

Мальчик пришёл в гости, а собака в это время бегала в ограде не на привязи.

- Ребёнок с рваными ранами доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили в комитете городского хозяйства.

На место происшествия оперативно выехали полицейские, представители комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района, работники службы отлова.

- Собака отловлена, в отношении владельцев составлен административный протокол. Ещё раз напоминаем всем владельцам об ответственности за соблюдение привил содержания своих питомцев. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, - призвал консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.




Как сообщал «Байкал-Daily», нападения собак на улан-удэнцев происходят регулярно. В последнее время они в основном связаны не с бездомными, а с домашними собаками (владельцы которых не следят за питомцами должным образом). Так, в начале августа ротвейлер с дачного участка в СНТ «Профсоюзник» набросился на пятилетнюю девочку. В июле только за одну неделю произошло сразу пять нападений собак, находящихся на самовыгуле, на жителей, в том числе на детей.

Что касается бездомных собак, то в начале года в Бурятии была принята беспрецедентная мера: отныне все крупные собаки, отловленные на улицах, больше туда не возвращаются. Они будут находиться на пожизненном содержании и под присмотром в приютах. Под действие указа попадают собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. Из приютов они смогут выйти, только если их заберут новые хозяева. С сентября количество собак на содержании будет увеличено.

Также регулярно проводятся рейды по отлову бездомных животных. В итоге эта проблема сейчас в значительной мере решена. Чего не скажешь как раз о домашних животных: многие улан-удэнцы по-прежнему отпускают их на самовыгул, а также не стерилизуют. 
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ собака покусала 11-летнего ребёнка
В Улан-Удэ собака покусала 11-летнего ребёнка
Происшествия, 30.08.2022
Мальчика доставили в детскую больницу
В Иркутске оштрафовали пассажирку за курение электронной сигареты в самолёте
В Иркутске оштрафовали пассажирку за курение электронной сигареты в самолёте
Происшествия, 30.08.2022
Пассажирка может попасть в «чёрный список» авиакомпаний
В Иркутской области пьяный водитель снёс остановку
В Иркутской области пьяный водитель снёс остановку
Происшествия, 30.08.2022
За рулём находился 18-летний водитель
Девушка с сайта знакомств обманула улан-удэнца на 43 тысячи
Девушка с сайта знакомств обманула улан-удэнца на 43 тысячи
Происшествия, 30.08.2022
Молодой человек пытался выкупить место в театре ради свидания
В Улан-Удэ девушка попалась на краже духов за 13 тысяч
В Улан-Удэ девушка попалась на краже духов за 13 тысяч
Происшествия, 30.08.2022
Купить их она не могла себе позволить
В Бурятии раскрыли кражу телефона и денег у спящего пассажира поезда
В Бурятии раскрыли кражу телефона и денег у спящего пассажира поезда
Происшествия, 30.08.2022
Мужчина увидел на полу телефон с банковской картой и не смог устоять
В Бурятии потерявшаяся бабушка найдена мёртвой
В Бурятии потерявшаяся бабушка найдена мёртвой
Происшествия, 30.08.2022
73-летняя женщина погибла, уйдя за шиповником
В Бурятии фермера убили на сенокосе
В Бурятии фермера убили на сенокосе
Происшествия, 30.08.2022
Убийца бежал за жертвой, чтобы добить
Улан-удэнец получил ожоги головы на пожаре
Улан-удэнец получил ожоги головы на пожаре
Происшествия, 30.08.2022
Местные жители бросились сами тушить огонь
Пьяная компания разъезжала по Улан-Удэ на автомобиле
Пьяная компания разъезжала по Улан-Удэ на автомобиле
Происшествия, 30.08.2022
О пьяном водителе сообщили бдительные горожане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^