В Улан-Удэ собака покусала 11-летнего ребёнка













Как сообщал «Байкал-Daily», нападения собак на улан-удэнцев происходят регулярно. В последнее время они в основном связаны не с бездомными, а с домашними собаками (владельцы которых не следят за питомцами должным образом). Так, в начале августа ротвейлер с дачного участка в СНТ «Профсоюзник»



Что касается бездомных собак, то в начале года в Бурятии



Также регулярно проводятся рейды по отлову бездомных животных. В итоге эта проблема сейчас в значительной мере решена. Чего не скажешь как раз о домашних животных: многие улан-удэнцы по-прежнему отпускают их на самовыгул, а также не стерилизуют.

Как сообщал «Байкал-Daily», нападения собак на улан-удэнцев происходят регулярно. В последнее время они в основном связаны не с бездомными, а с домашними собаками (владельцы которых не следят за питомцами должным образом). Так, в начале августа ротвейлер с дачного участка в СНТ «Профсоюзник» набросился на пятилетнюю девочку . В июле только за одну неделю произошло сразу пять нападений собак, находящихся на самовыгуле, на жителей, в том числе на детей.Что касается бездомных собак, то в начале года в Бурятии была принята беспрецедентная мера : отныне все крупные собаки, отловленные на улицах, больше туда не возвращаются. Они будут находиться на пожизненном содержании и под присмотром в приютах. Под действие указа попадают собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. Из приютов они смогут выйти, только если их заберут новые хозяева. С сентября количество собак на содержании будет увеличено Также регулярно проводятся рейды по отлову бездомных животных. В итоге эта проблема сейчас в значительной мере решена. Чего не скажешь как раз о домашних животных: многие улан-удэнцы по-прежнему отпускают их на самовыгул, а также не стерилизуют.

30 августа в Улан-Удэ зафиксировано очередное нападение собаки на ребёнка. Днём в микрорайоне Зверосовхоз, на улице Янтарная крупная собака набросилась на 11-летнего мальчика.Мальчик пришёл в гости, а собака в это время бегала в ограде не на привязи.- Ребёнок с рваными ранами доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили в комитете городского хозяйства.На место происшествия оперативно выехали полицейские, представители комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района, работники службы отлова.- Собака отловлена, в отношении владельцев составлен административный протокол. Ещё раз напоминаем всем владельцам об ответственности за соблюдение привил содержания своих питомцев. Любое отступление может обернуться печальными последствиями, - призвал консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.