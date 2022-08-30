В Бурятии сотруднице Селенгинского ЦКК едва не оторвало руку

Женщина на 30% утратила работоспособность



Жительница Кабанского района Бурятии обратилась в суд с иском к ОАО «Селенгинский целлюлозно- картонный комбинат», требуя компенсацию морального вреда в результате несчастного случая.



Женщина трудилась машинистом печатно-высекательного агрегата. Несчастный случай, в результате которого она едва не лишилась правой руки, произошёл ещё давно. В тот роковой день работница с напарницей изготавливали гофроподдон. Машинистка производила накладку заготовки попеременно с обеих сторон установки. Однако произошло смещение стола и матрицы; женщина, решив поправить их, шагнула в опасную зону, в это время стол с матрицей вошёл в рабочую зону барабанов.



В результате сработал переключатель, включился электродвигатель, барабаны начали вращаться. Работница не успела отдёрнуть правую руку, которую захватили валы.



Женщина получила тяжёлую травму и на 30% утратила профессиональную трудоспособность. После несчастного случая она ещё длительное время работала на предприятии, однако всё же вынуждена была уволиться в связи с ухудшением состояния здоровья.



После полученной травмы до сих пор испытывает «физические, моральные и нравственные страдания, вынуждена по настоящее время проходить лечение, систематически испытывает боль в правой руке, то есть лишена привычного образа жизни», говорилось в иске. Кроме того, несмотря на проводимое лечение, полностью восстановить её здоровье невозможно, отмечает сама пострадавшая.



Она просила взыскать с Селенгинского ЦКК 700 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.



Принимая решение, суд не увидел в действиях машинистки грубой неосторожности. Равно как и отсутствие вины работодателя не нашли своего подтверждения в ходе разбирательства.



Суд частично удовлетворил иск потерпевший, наполовину сократив сумму взыскания – до 350 тысяч рублей. Также комбинат возместит расходы по составлению доверенности в размере двух тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей – на оплату услуг юриста.

