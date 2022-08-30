Девушка с сайта знакомств обманула улан-удэнца на 43 тысячи

Молодой человек пытался выкупить место в театре ради свидания



29 августа в отдел полиции №2 в Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний горожанин. Он сообщил, что с его двух банковских карт похитили 43 тысячи рублей, рассказали в МВД по Бурятии.



Несколькими днями ранее улан-удэнец на сайте знакомств познакомился с девушкой. Спустя некоторое время переписки она предложила продолжить общение в мессенджере, а потом – сходить вместе на музыкальный концерт в театр. Собеседница рассказала, что уже купила билет на мероприятие. Поэтому она скинула молодому человеку ссылку на сайт-афишу, чтобы он купил билет на место рядом с ней.



Пройдя по ссылке, кавалер ввёл необходимые для оплаты банковские данные – номер, срок действия банковской карты и защитный код на оборотной стороне.



После девушка написала, что она не видит, что место рядом с ней выкуплено. Тогда молодой человек по её рекомендации повторил покупку. Затем, по её же совету, обратился в техподдержку, чтобы вернуть потраченные при первой попытке покупки билета деньги.



В «службе поддержки» клиента заверили: для возврата сбережений во вкладке необходимо указать данные другой карты, куда будут перечислены деньги. Это требование улан-удэнец также выполнил.



Лишь когда он увидел, что списания денег продолжились, понял, что подвергся обману (мошенники использовали сайт-дублёр), и заблокировал банковские карты.



Новая же подруга перестала выходить на связь, а её аккаунт на сайте знакомств оказался заблокирован. В общей сумме у улан-удэнца похитили 43 тысячи рублей.



Во избежание подобных случаев полиция Бурятии рекомендует покупать товары только на официальных сайтах организаций и проверенных торговых площадках, а также пользоваться для этих целей дополнительной картой. Помните: предоставляя неизвестным номер банковской карты с защитным кодом на её оборотной стороне и информацией о сроке действия, вы фактически открываете неограниченный доступ к распоряжению вашими деньгами.





