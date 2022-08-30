В Ангарске трое парней разбили стекло в ТЦ и стащили телефоны

Кражу сняли камеры видеонаблюдения
Управление МВД России по Ангарску разыскивает троих молодых людей, стащивших из магазина девять мобильных телефонов различных марок.
Поздней ночью неизвестные разбили стекло входной двери торгового центра по улице Коминтерна и проникли вовнутрь. Там в одной из кабинок они обнаружили и украли девять мобильных телефонов.
Однако удача была не на стороне преступников, и их лица попали в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас оперативники устанавливают личности воров.
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