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В Улан-Удэ девушка попалась на краже духов за 13 тысяч

В Улан-Удэ девушка попалась на краже духов за 13 тысяч
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Купить их она не могла себе позволить

В парфюмерном магазине в Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали девушку, которая пыталась украсть дорогую туалетную воду.

- То, как девушка кладёт в карман дорогостоящие духи и направляется к выходу из магазина, заметила продавец. Работник магазина нажала на кнопку тревожной сигнализации, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанной 25 лет. Молодую улан-удэнку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как объяснила девушка, ей понравились духи стоимостью более 13 тысяч рублей, но денег купить их не было, поэтому она решила их украсть.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 32-летняя улан-удэнка украла духи из магазина в торговом центре. Кражу она совершила спонтанно, так как запах ей понравился. Несмотря на то, что с момента кражи прошло более месяца, улан-удэнка так и не воспользовалась парфюмом. Когда её задержали, она вернула духи в нераспакованном виде.

кража Росгвардия

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