В Бурятии раскрыли кражу телефона и денег у спящего пассажира поезда

Мужчина увидел на полу телефон с банковской картой и не смог устоять



В транспортную полицию в Бурятии обратился пассажир поезда Тында – Анапа с заявлением о краже телефона и денег с банковской карты. Сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей.



Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний челябинец, который ехал в том же поезде.



Мужчина признался, что украл телефон, в чехле которого находилась банковская карта. Телефон с картой лежали на полу, а их хозяин спал. Мужчина, пользуясь случаем, перевёл с мобильного банка более 14 тысяч рублей, а по прибытию в Северобайкальск снял в банкомате ещё 58 тысяч. Деньги он потратил.



- Телефон передали владельцу. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража, совершённая с банковского счёта». Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



