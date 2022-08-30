Мужчина увидел на полу телефон с банковской картой и не смог устоять
В транспортную полицию в Бурятии обратился пассажир поезда Тында – Анапа с заявлением о краже телефона и денег с банковской карты. Сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей.
Транспортные полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний челябинец, который ехал в том же поезде.
Мужчина признался, что украл телефон, в чехле которого находилась банковская карта. Телефон с картой лежали на полу, а их хозяин спал. Мужчина, пользуясь случаем, перевёл с мобильного банка более 14 тысяч рублей, а по прибытию в Северобайкальск снял в банкомате ещё 58 тысяч. Деньги он потратил.
- Телефон передали владельцу. Возбуждено два уголовных дела по статьям «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража, совершённая с банковского счёта». Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
В Бурятии раскрыли кражу телефона и денег у спящего пассажира поезда
Происшествия, Фото:
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