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В Иркутской области при столкновении грузовика и экскаватора погиб пешеход

Происшествия, 
Причины трагедии выясняются

Утром 30 августа на улице Заречная в городе Усть-Кут в Иркутской области столкнулись большегруз МАЗ и экскаватор. Погиб 44-летний пешеход, который находился возле строительной техники.

- Водители обоих транспортных средств не пострадали. По результатам освидетельствования состояние опьянения не установлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские выясняют причины и условия произошедшего.
ДТП смерть

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