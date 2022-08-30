Причины трагедии выясняются
Утром 30 августа на улице Заречная в городе Усть-Кут в Иркутской области столкнулись большегруз МАЗ и экскаватор. Погиб 44-летний пешеход, который находился возле строительной техники.
- Водители обоих транспортных средств не пострадали. По результатам освидетельствования состояние опьянения не установлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские выясняют причины и условия произошедшего.
В Иркутской области при столкновении грузовика и экскаватора погиб пешеход
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