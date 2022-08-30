73-летняя женщина погибла, уйдя за шиповником
В лесу в Закаменском районе Бурятии обнаружили тело пропавшей 73-летней женщины.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 августа спасатели выехали в Закаменский район на поиски женщины 1949 года рождения. Она 25 августа ушла из дома в лес возле Закаменска и пропала.
В группе «Закамна-инфо» сообщалось, что пенсионерка ушла в лес собирать шиповник. Вскоре в километре от того места, куда она должна была уйти, нашли её трость
За трое суток спасатели обследовали 52 квадратных километрах леса.
Вчера вечером, 29 августа, тело пропавшей пожилой женщины было найдено. Нашли её в 4,5 километрах от места жительства.
- Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Спасатели напоминают: «Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Почему главное телефон? Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по вашему поиску».
В Бурятии потерявшаяся бабушка найдена мёртвой
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Причины трагедии выясняются
Авария произошла более недели назад
73-летняя женщина погибла, уйдя за шиповником
Убийца бежал за жертвой, чтобы добить
Местные жители бросились сами тушить огонь
О пьяном водителе сообщили бдительные горожане
Это уже третье сообщение с угрозами взрыва за короткое время
Автомобилист попытался удрать, но его поймали
Спасатели ведут поиски
В республике произошло 109-е ДТП с участием мототранспорта
«УАЗ» перевернулся и сгорел дотла
Запрещённые сайты выявила прокуратура
Сейсмособытие случилось вечером
Происшествия, 29.08.2022
В декабре 2021 года мужчина убил своего знакомого
Происшествия, 29.08.2022
Мужчина не имеет водительских прав