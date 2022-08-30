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В Бурятии потерявшаяся бабушка найдена мёртвой

В Бурятии потерявшаяся бабушка найдена мёртвой
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
73-летняя женщина погибла, уйдя за шиповником

В лесу в Закаменском районе Бурятии обнаружили тело пропавшей 73-летней женщины.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 августа спасатели выехали в Закаменский район на поиски женщины 1949 года рождения. Она 25 августа ушла из дома в лес возле Закаменска и пропала.

В группе «Закамна-инфо» сообщалось, что пенсионерка ушла в лес собирать шиповник. Вскоре в километре от того места, куда она должна была уйти, нашли её трость

За трое суток спасатели обследовали 52 квадратных километрах леса.

Вчера вечером, 29 августа, тело пропавшей пожилой женщины было найдено. Нашли её в 4,5 километрах от места жительства.

- Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели напоминают: «Собираясь в лес, предупредите родственников и знакомых, сообщите в какую местность вы идёте, и старайтесь не менять намеченного маршрута Наденьте яркую одежду, возьмите с собой нож, спички (надёжно защитив их от влаги полиэтиленом), запас воды и еды, а главное, заряженный телефон. Почему главное телефон? Сегодня в смартфонах есть много различных приложений, которые позволяют узнать координаты местоположения. Это значительно упростить работу спасателей по вашему поиску».

смерть пропавшие без вести

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