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В Бурятии фермера убили на сенокосе

В Бурятии фермера убили на сенокосе
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца бежал за жертвой, чтобы добить

В Иволгинском районе Бурятии во время сенокоса был убит 32-летний фермер. Его изрезанное тело нашли на берегу реки Селенга.

Подозреваемый в убийстве установлен – это 25-летний родственник покойного мужчины. Молодому человеку уже предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

По данным следствия, 8 августа фермер вместе с несколькими родственниками приехал на покос. На участке возле Селенги в местности Омулевка они построили сарай, где жили, пока косили сено. 27 августа мужчины не пошли на работу и после полудня принялись распивать алкоголь. Под вечер, опьянев, фермер стал резко разговаривать с одним из собутыльников.

Молодой человек некоторое время терпел выпады в свою сторону, но затем стал отвечать на оскорбления. Из-за этого между родственниками произошла ссора, переросшая в потасовку. Тогда молодой человек схватил нож и нанёс им несколько ударов по телу противника.

Фермер, пытаясь спастись, выбежал из сарая. Но молодой человек почти сразу догнал его и возле рядом стоявшего трактора продолжил наносить удары ножом.

Его тело спустя некоторое время увидел случайный свидетель, отдыхавший поблизости на реке. Он позвонил в полицию. До приезда следственно-оперативной группы убийца находился в сарае и не пытался убежать.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

убийство

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