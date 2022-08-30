Улан-удэнец получил ожоги головы на пожаре









Вечером того же дня в посёлке Комушка на улице Витебская загорелось неэксплуатируемое строение.



На момент прибытия пожарных строение было полностью объято огнём. Потребовалось около 30 минут, чтобы ликвидировать открытое горение.



Огонь уничтожил постройку на площади 80 кв. м.



Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.



Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии



Вечером того же дня в посёлке Комушка на улице Витебская загорелось неэксплуатируемое строение.На момент прибытия пожарных строение было полностью объято огнём. Потребовалось около 30 минут, чтобы ликвидировать открытое горение.Огонь уничтожил постройку на площади 80 кв. м.Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.Как сообщал «Байкал-Daily», в посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии наконец поймали пиромана, который устраивал серии поджогов по ночам . Задержанному 39 лет. В 2006 году он уже был условно осуждён за попытку поджога

За прошедшие сутки, 29 августа, в Бурятии было ликвидировано пять пожаров, четыре из них в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по БурятииТак, в 13:25 поступило сообщение о том, что из квартиры двухэтажного брусового дома по улице Денисова в Улан-Удэ идёт плотный дым.На момент прибытия первого подразделения пожарных из окна квартиры на первом этаже шёл дым. Силами местных жителей огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарных.В ходе тушения возгорания один человек получил ожоги головы, шеи и кистей рук на площади 10%. Он был госпитализирован в больницу.Огонь повредил стену квартиры на площади 2 кв. м.Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.