Сейсмособытие случилось вечером
Вчера, 29 августа, в 22:05 в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился в 7 км юго-западнее населённого пункта Янчукан. Энергетический класс составил 9,9.
По информации ЕДДС района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 августа в Муйском районе произошло землетрясение. Эпицентр находился в 104 км юго-западнее от посёлка Таксимо. Широта 55.92, долгота 113.39, магнитуда - 3,1.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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