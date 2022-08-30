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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Сейсмособытие случилось вечером

Вчера, 29 августа, в 22:05 в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился в 7 км юго-западнее населённого пункта Янчукан. Энергетический класс составил 9,9.

По информации ЕДДС района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 августа в Муйском районе произошло землетрясение. Эпицентр находился в 104 км юго-западнее от посёлка Таксимо. Широта 55.92, долгота 113.39, магнитуда - 3,1.

землетрясение

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