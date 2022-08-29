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В Чите пенсионерка украла из магазина строительный уровень

В Чите пенсионерка украла из магазина строительный уровень
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.r
Воровкой оказалась 60-летняя женщина

Кража произошла в магазине стройматериалов в Чите. Потерпевший обратился в полицию, рассказав, что при посещении строительного магазина положил в ячейку хранения строительный уровень ценой в девять тысяч рублей. Когда же уходил, забыл про него. Хватившись потери, мужчина вернулся в магазин, однако свой прибор он уже не нашёл.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже – 60-летнюю жительницу Читинского района. Она дала признательные показания, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Женщина сообщила, что, находясь в магазине, она заметила приоткрытую дверцу шкафчика хранения. Выждав немного времени, и убедившись в том, что никто не забирает вещи из шкафчика, пенсионерка забрала оттуда строительный прибор.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденное изъято и возвращено потерпевшему. Зачем пожилой женщине понадобился строительный уровень, подозреваемая так и не смогла рассказать. Ранее в поле зрения правоохранительных органов она не попадалась.

кража

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