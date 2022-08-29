За 10 дней 12 пенсионеров из Иркутска отдали деньги мошенникам







Другой житель Иркутска, 84-летний пенсионер, передал мошенникам сразу 700 тысяч рублей. По телефону злоумышленник представился сотрудником «прокуратуры» и попросил передать сбережения для избавления от уголовной ответственности внучки, которая якобы совершила аварию.



Полиция призывает жителей информировать старшее поколение о такой схеме обмана. Телефонные мошенники - это опытные психологи, они могут достичь нужного для них результата в беседе с пожилыми гражданами за считаные минуты. Аферисты настойчивы, действуют быстро и не дают жертве времени на обдумывание своих решений, просят ни с кем не разговаривать и держать разговор в секрете.



За последние 10 дней сразу 12 пенсионеров из Иркутска стали жертвами телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Аферисты действуют по старой схеме: пенсионеру поступает звонок, и голос на другом конце провода сообщает о том, что он родственник, попавший в трудную ситуацию, например, в ДТП. После этого звонивший сообщает, что ему грозит уголовная ответственность, и дабы замять дело, необходима крупная сумма денег. Зачастую пенсионеры, не знающие о такого рода преступлениях, верят собеседнику на слово. После передают деньги, чаще всего, через курьера, который приезжает к ним домой.Одно из таких преступлений было зафиксировано в Ленинском районе Иркутска. 85-летней женщине позвонила девушка, представившись её дочерью. По телефону мошенница рассказала, что попала в ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы помочь «дочери» урегулировать вопросы с законом, пенсионерка согласилась помочь. Мошенница сообщила, что к женщине придёт курьер, которому она должна отдать деньги. Так и вышло – потерпевшая передала неизвестному мужчине сто тысяч рублей.