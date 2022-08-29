Север Бурятии тряхнуло

В населённых пунктах толчки не ощущались



27 августа в Бурятии в 9:12 произошло землетрясение, сообщили в районной группе «Муя-инфо.24/7».



Эпицентр находился в 104 км юго-западнее от посёлка Таксимо. Широта 55.92, долгота 113.39, магнитуда - 3,1.



В группе отмечают, что подземные толчки не ощущались.

