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В Иркутской области пройдёт проверка по факту ДТП с участием автобуса

В Иркутской области пройдёт проверка по факту ДТП с участием автобуса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После аварии семь человек обратились за медицинской помощью

Прокуратура Аларского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о ДТП с участием междугороднего автобуса.

По предварительным данным, сегодня, 28 августа, около 4 часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 1723 км около посёлка Кутулик Аларского района произошёл съезд с автодороги и опрокидывание рейсового автобуса сообщением «Усть-Кут-Иркутск», в котором находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток.

В результате случившегося несовершеннолетний и ещё 6 человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и иного законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре. 
ДТП

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