В Иркутской области пройдёт проверка по факту ДТП с участием автобуса

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После аварии семь человек обратились за медицинской помощью



Прокуратура Аларского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о ДТП с участием междугороднего автобуса.



По предварительным данным, сегодня, 28 августа, около 4 часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 1723 км около посёлка Кутулик Аларского района произошёл съезд с автодороги и опрокидывание рейсового автобуса сообщением «Усть-Кут-Иркутск», в котором находились 40 человек, в том числе 17-летний подросток.



В результате случившегося несовершеннолетний и ещё 6 человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



- В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка исполнению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и иного законодательства. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.

