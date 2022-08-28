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В Улан-Удэ горел двухквартирный дом

В Улан-Удэ горел двухквартирный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Пострадавших нет

Вчера, 27 августа, в 12.51 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Железнодорожном районе Улан-Удэ в проезде Строительный горит крыша двухквартирного жилого дома. На момент прибытия первого подразделения горела крыша одной из квартир, и веранда была охвачена огнем.

- Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений угроза переход огня на всю постройку не был допущен. Огнеборцам потребовалось около двадцати минут на локализацию открытого горения и десяти минут на полную ликвидацию пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Всего в тушении пожара было задействовано 19 человек и 5 единиц техники МЧС России.


пожар

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