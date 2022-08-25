Улан-удэнец украл из дачи DVD-плеер и детские игрушки

Вором оказался мужчина, которому дали кров



10 августа в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило заявление от 36-летней горожанки о кражи из дачного дома. В период с 14 июля по 9 августа неизвестные украли из её дачи СНТ «Профсоюзник» DVD-плеер, садовые инструменты, детские игрушки.



Ущерб был оценён в 25 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские установили, что в то время в доме жил знакомый семьи со своей сожительницей. После неоднократных жалоб соседей женщина была вынуждена выселить их. Вместе с ними и исчезло имущество хозяев.



Полицейские задержали 38-летнего, безработного, ранее судимого мужчину – того самого, который временно жил в том доме. У него нашли часть украденных вещей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

