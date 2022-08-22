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В пригороде Улан-Удэ пожар нанёс ущерб в три миллиона

В пригороде Улан-Удэ пожар нанёс ущерб в три миллиона
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Сгоревший дом не был застрахован

Днём 21 августа произошёл пожар в пригородном селе Нурселение Иволгинского района Бурятии.

На место происшествия выезжали боевые расчёты пожарных частей №73, №21 и №24. На момент прибытия пожарных горела котельная, навес и кровля дома. 

- В результате пожара огнём полностью уничтожена котельная, дощатый навес и кровля дома на общей площади 146,5 кв.м. А также у соседей повреждён забор на площади 10 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Хозяйка с семьёй на момент пожара находилась дома; они вовремя вышли на улицу и не пострадали.

Дом застрахован не был. По предварительным данным, сумма ущерба составила три миллиона рублей.

Предварительной причиной пожара названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Очаг пожара находился в котельной, которая, со слов хозяйки дома, топилась со вчерашнего дня.


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