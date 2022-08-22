В пригороде Улан-Удэ пожар нанёс ущерб в три миллиона



- В результате пожара огнём полностью уничтожена котельная, дощатый навес и кровля дома на общей площади 146,5 кв.м. А также у соседей повреждён забор на площади 10 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.













Днём 21 августа произошёл пожар в пригородном селе Нурселение Иволгинского района Бурятии.На место происшествия выезжали боевые расчёты пожарных частей №73, №21 и №24. На момент прибытия пожарных горела котельная, навес и кровля дома.Хозяйка с семьёй на момент пожара находилась дома; они вовремя вышли на улицу и не пострадали.Дом застрахован не был. По предварительным данным, сумма ущерба составила три миллиона рублей.Предварительной причиной пожара названо неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Очаг пожара находился в котельной, которая, со слов хозяйки дома, топилась со вчерашнего дня.