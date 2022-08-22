Спровоцировала аварию женщина на «Лексусе»
Около 18 часов в воскресенье, 21 августа, в пригородном селе Сотниково произошло тройное ДТП.
По предварительным данным, виновницей стала 38-летняя женщина-водитель «Лексуса».
- Водитель автомобиля «Лексус» на нерегулируемом перекрёстке совершила столкновение со стоящим в попутном направлении «Ниссаном Альмера», который поворачивал налево. После чего «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Церес» под управлением водителя 1986 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Обошлось без серьёзных травм. Приехавшие медики осмотрели лишь водителя «Тойоты».
Также ДТП со столкнувшимися автомобиля произошло днём в субботу, 20 августа, в Тарбагатайском районе.
42-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя со стороны Тарбагатая в направлении Улан-Удэ, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хондой ЦРВ» под управлением 31-летней женщины-водителя.
- В результате ДТП водители получили травмы различной степени тяжести. Обе женщины госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 21 августа, в Мухоршибирском районе 36-летняя женщина-водитель пострадала во время неудачного обгона.
Также в выходные на дорогах республики погибли три человека. В ночь в 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик были насмерть сбиты мужчина и женщина. 21 августа в Баргузинском районе погиб водитель мотоцикла «Урал», съехавший с дороги и перевернувшийся после наезда на камень.
В пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сгоревший дом не был застрахован
Сотрудники МЧС подвели предварительные итоги купального сезона
Спровоцировала аварию женщина на «Лексусе»
На месте работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб
Пострадала женщина-водитель
Мотоциклист перевернулся, наехав на камень
В одном случае родственники повезли сбитого мужчину домой
Мужчина решил не сдавать находку в полицию, чтобы пострелять по банкам
Мужчина погиб из-за нарушения правил промышленной безопасности
Произошло ДТП и сход с рельсов
Происшествия, 21.08.2022
Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан
Происшествия, 21.08.2022
Утечка произошла ночью
Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей
Водитель «Тойоты» врезался в забор
Девочка находилась в квартире одна и просила о помощи