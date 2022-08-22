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В пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Спровоцировала аварию женщина на «Лексусе»

Около 18 часов в воскресенье, 21 августа, в пригородном селе Сотниково произошло тройное ДТП.

По предварительным данным, виновницей стала 38-летняя женщина-водитель «Лексуса».

- Водитель автомобиля «Лексус» на нерегулируемом перекрёстке совершила столкновение со стоящим в попутном направлении «Ниссаном Альмера», который поворачивал налево. После чего «Ниссан Альмера» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Церес» под управлением водителя 1986 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Обошлось без серьёзных травм. Приехавшие медики осмотрели лишь водителя «Тойоты».

Также ДТП со столкнувшимися автомобиля произошло днём в субботу, 20 августа, в Тарбагатайском районе.

42-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц», следуя со стороны Тарбагатая в направлении Улан-Удэ, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хондой ЦРВ» под управлением 31-летней женщины-водителя.

- В результате ДТП водители получили травмы различной степени тяжести. Обе женщины госпитализированы, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 21 августа, в Мухоршибирском районе 36-летняя женщина-водитель пострадала во время неудачного обгона.

Также в выходные на дорогах республики погибли три человека. В ночь в 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик были насмерть сбиты мужчина и женщина. 21 августа в Баргузинском районе погиб водитель мотоцикла «Урал», съехавший с дороги и перевернувшийся после наезда на камень.

ДТП

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