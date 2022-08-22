Пострадала женщина-водитель
Днём в воскресенье, 21 августа, в Мухоршибирском районе Бурятии 36-летняя женщина-водитель пострадала во время неудачного обгона.
Управляя «Тойотой Короллой Филдер», водитель пыталась обогнать большегрузный автомобиль «Форд» с прицепом. Однако при этом совершила касательное столкновение, после чего легковушка опрокинулась и перевернулась на крышу.
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля была госпитализирована в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные на дорогах Бурятии погибли три человека. В ночь в 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик были насмерть сбиты мужчина и женщина. 21 августа в Баргузинском районе погиб водитель мотоцикла «Урал», съехавший с дороги и перевернувшийся после наезда на камень.
В Бурятии «Тойота» перевернулась после неудачного обгона
Происшествия, Фото:
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