22 августа

21 августа

Популярное

В Бурятии «Тойота» перевернулась после неудачного обгона

В Бурятии «Тойота» перевернулась после неудачного обгона
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадала женщина-водитель

Днём в воскресенье, 21 августа, в Мухоршибирском районе Бурятии 36-летняя женщина-водитель пострадала во время неудачного обгона.

Управляя «Тойотой Короллой Филдер», водитель пыталась обогнать большегрузный автомобиль «Форд» с прицепом. Однако при этом совершила касательное столкновение, после чего легковушка опрокинулась и перевернулась на крышу.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля была госпитализирована в больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные на дорогах Бурятии погибли три человека. В ночь в 20 на 21 августа в Кабанском районе и в пригородном селе Эрхирик были насмерть сбиты мужчина и женщина. 21 августа в Баргузинском районе погиб водитель мотоцикла «Урал», съехавший с дороги и перевернувшийся после наезда на камень. 
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии с начала купального сезона утонули 27 человек
В Бурятии с начала купального сезона утонули 27 человек
Происшествия, 22.08.2022
Сотрудники МЧС подвели предварительные итоги купального сезона
В пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 22.08.2022
Спровоцировала аварию женщина на «Лексусе»
В Улан-Удэ «заминировали» пять судов
В Улан-Удэ «заминировали» пять судов
Происшествия, 22.08.2022
На месте работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб  
В Бурятии погиб водитель мотоцикла «Урал»
В Бурятии погиб водитель мотоцикла «Урал»
Происшествия, 22.08.2022
Мотоциклист перевернулся, наехав на камень
В Бурятии сбили насмерть двух пешеходов
В Бурятии сбили насмерть двух пешеходов
Происшествия, 22.08.2022
В одном случае родственники повезли сбитого мужчину домой
Жителя Бурятии осудили за найденную в завалинке винтовку
Жителя Бурятии осудили за найденную в завалинке винтовку
Происшествия, 22.08.2022
Мужчина решил не сдавать находку в полицию, чтобы пострелять по банкам
В Бурятии от удара током погиб машинист насосных установок
В Бурятии от удара током погиб машинист насосных установок
Происшествия, 22.08.2022
Мужчина погиб из-за нарушения правил промышленной безопасности
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, 22.08.2022
Произошло ДТП и сход с рельсов 
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 21.08.2022
Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан

Три человека пострадали в аварии в Бурятии
Три человека пострадали в аварии в Бурятии
Происшествия, 20.08.2022
Водитель «Тойоты» врезался в забор
В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку
В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку
Происшествия, 20.08.2022
Девочка находилась в квартире одна и просила о помощи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^