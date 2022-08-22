Жителя Бурятии осудили за найденную в завалинке винтовку

Происшествия, Фото: Баунтовский районный суд

Мужчина решил не сдавать находку в полицию, чтобы пострелять по банкам



48-летний житель Баунтовского района Бурятии нашёл охотничью винтовку ТОЗ-16 и 14 патронов в завалинке собственного дома. Но вместо того, чтобы сдать находку в полицию, мужчина всё-таки решил оставить её себе, несмотря на отсутствие разрешения. Оружие он спрятал в опилках под крышей бани.



Спустя семь лет, весной 2022 года, сельчанин поехал работать на золотодобывающий участок и прихватил с собой винтовку. Тогда-то правоохранительные органы и узнали о незаконной находке.



В судебном заседании мужчина вину признал полностью, раскаялся. В суде огласили показания, которые он дал в ходе предварительного расследования:



«Ружьё с патронами я нашёл осенью 2015 года во время разбора завалинки дома. Ружьё было обёрнуто в матерчатый мешок. Помимо него в мешке находились 14 патронов. Я решил оставить их себе для личного пользования. О том, что необходимо иметь разрешение на приобретение и хранение огнестрельного оружия и патронов к нему мне было известно. На золотодобывающий участок ружьё взял, чтобы пострелять в лесу по банкам, и обезопасить себя от дикого зверя. Будучи на участке, я как-то решил просушить патроны, достал их из тайника, и разложил сушиться возле печи. В это время к нам приехал участковый полиции, и увидел патроны, после чего я сознался и указал на место, где хранилось ружьё».



Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему».



- В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, положительные характеристики по месту жительства. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в пресс-службе Баунтоского районного суда.



Суд назначил мужчине два ограничения свободы. Теперь он не имеет права выезжать за пределы Баунтовского района; изменять место жительства без согласия органа надзора; обязан являться для отметки один раз в месяц для регистрации.



После вступления приговора в силу вещественные доказательства – оружие и боеприпасы - будут переданы в Центр лицензионно-разрешительной системы управления Росгвардии.



В Баунтовском районном суде уточнили, что приговор не вступил в законную силу.









