Произошло ДТП и сход с рельсов
В пятницу, 19 августа, в районе остановки «Бурятский научный центр» в 9:46 с рельсов сошёл вагон трамвая маршрута № 4. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 4, 7 с кольцевой развязки «20А квартал» в сторону БНЦ. Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
В 10:50 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило чуть более часа.
В субботу, 20 августа, в 8:34 вблизи остановки «Ботаническая» произошло ДТП трамвая маршрута № 2 с автомобилем. Из-за этого было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5, 7, 8 с кольцевой развязки «20А квартал» на «Новый мост» и с проходной «ЛВРЗ» на «Новый мост». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
В этой автоаварии пострадал 74-летний водитель «Ниссан Альмера».
В 10:20 движение трамваев восстановлено. Время простоя трамваев чуть менее двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло 18 августа на улице Ключевская, напротив десятого корпуса ВСГУТУ. Трамвай насмерть сбил женщину. Личность погибшей пока не установлена.
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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