Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан
В 11.15 от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске поступила информация о том, что в 10.56 произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5,0.
Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан Курумканского района.
- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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