В Бурятии произошло землетрясение

Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан



В 11.15 от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске поступила информация о том, что в 10.56 произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5,0.



Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан Курумканского района.



- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

