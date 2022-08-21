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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан

В 11.15 от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН в Иркутске поступила информация о том, что в 10.56 произошло сейсмособытие на территории Курумканского района. Магнитуда 5,0.

Эпицентр находился в 24 км северо-западнее от села Улюнхан Курумканского района.

- Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. 
землетрясение

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