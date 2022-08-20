В Бурятии добровольный пожарный помог спасти жилой дом



19 августа на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного дома в селе Белоозёрск Джидинского района.



На место прибыл добровольный пожарный Владимир Дроздов из села Белоозёрск и личный состав пожарной части №16 9-го Селенгинского отряда ГПС Бурятии.



Оказалось, что горит веранда двухквартирного деревянного дома. 24-летняя хозяйка квартиры проживает с мужем и тремя детьми. На момент пожара дома их не было.



- Благодаря слаженной работе добровольца и пожарных ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на квартиру удалось менее чем за полтора часа. В результате пожара веранда сгорела полностью, внутри квартиры закопчены стены, выгорела стена у входа и повреждена электропроводка. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке на вводе в дом. Очаг возгорания обнаружили на веранде, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Сумма ущерба составила 100 000 рублей. Дом застрахован не был.

