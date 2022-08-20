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В Бурятии добровольный пожарный помог спасти жилой дом

В Бурятии добровольный пожарный помог спасти жилой дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей

19 августа на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о загорании в квартире двухквартирного дома в селе Белоозёрск Джидинского района.

На место прибыл добровольный пожарный Владимир Дроздов из села Белоозёрск и личный состав пожарной части №16 9-го Селенгинского отряда ГПС Бурятии.

Оказалось, что горит веранда двухквартирного деревянного дома. 24-летняя хозяйка квартиры проживает с мужем и тремя детьми. На момент пожара дома их не было.

- Благодаря слаженной работе добровольца и пожарных ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня на квартиру удалось менее чем за полтора часа. В результате пожара веранда сгорела полностью, внутри квартиры закопчены стены, выгорела стена у входа и повреждена электропроводка. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке на вводе в дом. Очаг возгорания обнаружили на веранде, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Сумма ущерба составила 100 000 рублей. Дом застрахован не был.
пожарные

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