Три человека пострадали в аварии в Бурятии

Водитель «Тойоты» врезался в забор
Накануне, 19 августа, в 23 часа произошло ДТП в Северобайкальске.
Как сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», 22-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по проспекту Ленинградский в районе дома № 7 не справился с управлением и совершил наезд на забор с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель и два пассажира машины с травмами доставлены в медицинское учреждение.
Также здесь отмечается, что 22-летний парень не имеет водительских прав.
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Происшествия, Фото:
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