20 августа

19 августа

Популярное

Три человека пострадали в аварии в Бурятии

Три человека пострадали в аварии в Бурятии
Происшествия,  Фото:группа «Северобайкальск-инфо.24/7»
Водитель «Тойоты» врезался в забор

Накануне, 19 августа, в 23 часа произошло ДТП в Северобайкальске.

Как сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», 22-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по проспекту Ленинградский в районе дома № 7 не справился с управлением и совершил наезд на забор с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель и два пассажира машины с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Также здесь отмечается, что 22-летний парень не имеет водительских прав.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку
В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку
Происшествия, 20.08.2022
Девочка находилась в квартире одна и просила о помощи
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина
В Улан-Удэ в ДТП пострадал мужчина
Происшествия, 20.08.2022
Столкновение трамвая и автомобиля произошло по улице Ботанической
Спасатели помогли двум жителям Бурятии добраться до берега
Спасатели помогли двум жителям Бурятии добраться до берега
Происшествия, 20.08.2022
Медицинская помощь мужчинам не потребовалась
В Бурятии из-за ДТП вспыхнул лесной пожар
В Бурятии из-за ДТП вспыхнул лесной пожар
Происшествия, 20.08.2022
На утро новых пожаров в лесах региона не зарегистрировано
Сбежавшего из колонии в Забайкалье заключённого поймали у жены
Сбежавшего из колонии в Забайкалье заключённого поймали у жены
Происшествия, 19.08.2022
Беглецу удалось добраться из Карымского района в Балей
В Бурятии женщина убила любовника из-за шуток
В Бурятии женщина убила любовника из-за шуток
Происшествия, 19.08.2022
Сперва женщина не реагировала, но затем её терпение лопнуло
В Кяхте после шквалистого ветра ввели режим повышенной готовности
В Кяхте после шквалистого ветра ввели режим повышенной готовности
Происшествия, 19.08.2022
В пятиэтажном доме, где сорвало крышу, обследуют квартиры
В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму
В Забайкалье после падения телёнка огородили опасную яму
Происшествия, 19.08.2022
После прокурорского вмешательства подход к золошлакоотвалу оградили
В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником
В Бурятии остановили иномарку с набитым марихуаной багажником
Происшествия, 19.08.2022
Марихуану вёз житель иркутянин, отдохнувший в Тунке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^