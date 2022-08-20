Три человека пострадали в аварии в Бурятии

Водитель «Тойоты» врезался в забор



Накануне, 19 августа, в 23 часа произошло ДТП в Северобайкальске.



Как сообщается в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», 22-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по проспекту Ленинградский в районе дома № 7 не справился с управлением и совершил наезд на забор с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель и два пассажира машины с травмами доставлены в медицинское учреждение.



Также здесь отмечается, что 22-летний парень не имеет водительских прав.



