В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку

Девочка находилась в квартире одна и просила о помощи
Сегодня в 10:57 по системе «112» поступил вызов о том, что девочка просит о помощи, находясь на балконе 15 этажа по улице Модогоева в Улан-Удэ.
- По прибытии на место вызова было установлено, что малолетний ребёнок находится в квартире один и просит о помощи. После того, как сотрудникам МЧС России удалось успокоить ребёнка и уговорить отойти от двери на безопасное расстояние, спасатели Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона вскрыли дверь, - сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии.
Испуганную пятилетнюю девочку передали сотрудникам скорой помощи.
Девочка находилась в квартире одна и просила о помощи
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