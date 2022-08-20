В Улан-Удэ спасли пятилетнюю девочку

















Сегодня в 10:57 по системе «112» поступил вызов о том, что девочка просит о помощи, находясь на балконе 15 этажа по улице Модогоева в Улан-Удэ.- По прибытии на место вызова было установлено, что малолетний ребёнок находится в квартире один и просит о помощи. После того, как сотрудникам МЧС России удалось успокоить ребёнка и уговорить отойти от двери на безопасное расстояние, спасатели Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона вскрыли дверь, - сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии.Испуганную пятилетнюю девочку передали сотрудникам скорой помощи.