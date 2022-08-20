Спасатели помогли двум жителям Бурятии добраться до берега

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Медицинская помощь мужчинам не потребовалась



Накануне, 19 августа, спасатели помогли двум жителям Северобайкальска, у которых в акватории озера Байкал в районе села Байкальское сломался мотор на мотолодке. Об этом сообщают в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



В 11:50 спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили их на берег.



Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

