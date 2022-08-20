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В Бурятии из-за ДТП вспыхнул лесной пожар

В Бурятии из-за ДТП вспыхнул лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
На утро 20 августа новых пожаров в лесах региона не зарегистрировано

За прошедшие сутки возник лесной пожар в селе Старый Энхалук Кабанского района. Он произошёл из-за ДТП - водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. Машина загорелась, огонь перешёл на лесной фонд. «Отметим, водитель и пассажиры автомобиля получили телесные повреждения и ожоги, им оказана медицинская помощь», - сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении лесного пожара задействовано 12 человек из числа лесной охраны и привлечённых, а также 3 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,1 га. Лесной пожар ликвидирован.

На утро 20 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В республике действует особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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